Шарья, Костромская область, , 13:18 — REGNUM Возмущение общественности в Костромской области вызвало видео межведомственного рейда по маскам, снятое в общественном транспорте Шарьинского района — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот видео с рейдом по маскам в Шарьинском районе © Егор Шишкин

На нём женщина в медицинской маске фотографирует людей, сидящих в салоне автобуса без средств защиты. После этого в транспорт заходит мужчина в гражданской одежде и сотрудник полиции. Под видеозаписью, выложенной в социальных сетях, костромичи оставили массу негативных комментариев и угроз.

«Конечно, казну же надо как-то пополнять».

«Так только крысы делают».

«Надо её портрет в городе повесить, чтобы все знали, кто сдаёт людей».

«Она явно зарабатывает на этом деньги»

«Пропаганда стукачества. Ужас что творится», — такие мнения высказывали комментаторы.

ИА REGNUM обратилось за комментариями в администрацию Шарьинского района. Как выяснилось, нарушения масочного режима на телефон фиксировала сотрудница местной администрации.

«Это был межведомственный рейд на маршруте Шарья — Николо-Шанга. В рейде было задействована два сотрудника районной администрации, которые составляли протоколы, и полицейский. От себя скажу, что это ни в коем случае не охота на ведьм. Все было законно, фиксировать нарушения с помощью современных средств в 21 веке нормально. Приведу несколько цифр: у нас в районе коронавирусом заразились 153 человека или 1,8% от числа всех зарегистрированных. По области цифра намного выше — 3,1%. Процент по вакцинации населения у нас тоже высокий — 10%. Благодаря строгим мерам нам удаётся сдерживать заболеваемость. Несмотря на негативную реакцию общественности мы будем продолжать такие рейды во имя сохранения жизни и здоровья селян. И добавлю, что никаких премий за такие рейды мои сотрудники не получают, это их должностные обязанности», — сказал глава Шарьинского муниципального района Николай Глушаков.

Как сообщает оперативный штаб по Костромской области, за последние сутки SARS-CoV-2 выявили у 33 человек. С начала эпидемиологического периода в регионе обнаружили 20 158 заражённых, 17 802 из них выздоровели и 415 человек скончались. По данным Костромского областного суда за январь-март 2021 года в Костромской области за нарушение масочного режимы было оштрафовано 4,4 тысячи человек.

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