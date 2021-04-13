Вычислять безмасочников в костромской глубинке стали с помощью телефонов
Шарья, Костромская область, 13 апреля, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Возмущение общественности в Костромской области вызвало видео межведомственного рейда по маскам, снятое в общественном транспорте Шарьинского района, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
На нём женщина в медицинской маске фотографирует людей, сидящих в салоне автобуса без средств защиты. После этого в транспорт заходит мужчина в гражданской одежде и сотрудник полиции. Под видеозаписью, выложенной в социальных сетях, костромичи оставили массу негативных комментариев и угроз.
ИА REGNUM обратилось за комментариями в администрацию Шарьинского района. Как выяснилось, нарушения масочного режима на телефон фиксировала сотрудница местной администрации.
Как сообщает оперативный штаб по Костромской области, за последние сутки SARS-CoV-2 выявили у 33 человек. С начала эпидемиологического периода в регионе обнаружили 20 158 заражённых, 17 802 из них выздоровели и 415 человек скончались. По данным Костромского областного суда, за январь-март 2021 года в Костромской области за нарушение масочного режима было оштрафовано 4,4 тысячи человек.