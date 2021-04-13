Москва, , 13:10 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, упрощающий процедуру оформления социальной поддержки семьям ушедших из жизни ветеранов боевых действий, передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля.

Речь идет о тех случаях, когда ветеран боевых действий не успел при жизни получить удостоверение о своем статусе.

При обращении за государственной поддержкой достаточно будет представить только документы, подтверждающие факт участия в боевых действиях и факт гибели.

«В настоящее время при назначении мер социальной поддержки, например, компенсации половины расходов на оплату коммунальных услуг, такое удостоверение необходимо. А когда его нет, родственникам приходится подтверждать свои права в суде. Закон избавит семьи ветеранов от этой процедуры», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.