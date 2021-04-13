Баку, , 13:12 — REGNUM Азербайджанская сторона обеспокоена переговорами между Россией и Арменией о модернизации армянских вооруженных сил. Об этом 13 апреля заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество» в Баку.

«Мы очень обеспокоены тем, что Армения ведет переговоры с Россией о модернизации своей армии. И о своем беспокойстве мы уведомили российскую сторону. Любая возможность для мести лишь создаст ненужное напряжение», — сказал он.

При этом азербайджанский президент отметил, что он не исключает возможности мирного сосуществования жителей Армении и Азербайджана.

«Я думаю, не будет проблем в том, чтобы жить бок о бок. В качестве примера я неоднократно приводил Грузию, где азербайджанцы и армяне живут вместе не только в одном регионе, но даже иногда в одних деревнях», — указал Алиев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Баку надеются на то, что Минская группа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) представит свои предложения по налаживанию мира в регионе.