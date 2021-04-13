Варшава, , 13:09 — REGNUM Выступающий в настоящее время за английский клуб «Вест Бромвич» польский футболист Томаш Гросицкий в следующем сезоне будет выступать за французскую команду «Сент-Этьен». Об этом на своей странице в Twitter сообщил официальный агент футболиста Михал Мох.

«После того, как у Томаша Гросицкого истечет контракт с «Вест Бромвичем», его сразу ждут во Франции, в «Сент-Этьене». Футболист приступит к тренировкам перед следующим сезоном», — отметил он.

Текущий сезон не удачен для Гросицкого. Польский футболист за «Вест Бромвич» сыграл всего три матча Премьер-лиги и по одному в Кубке Англии и Кубке английской лиги. До этого он выступал за английский «Халл Сити».