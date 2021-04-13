Таллин, , 13:08 — REGNUM Очередной Ежегодник КаПо (Полиции безопасности) Эстонии не обошелся без традиционных для его составителей ляпов. На этот раз речь идет о неправильной датировке «прокремлевского мероприятия» международного уровня.

В главе, посвященной якобы работе российских спецслужб по вербовке зарубежной молодежи, много слов посвящено тому, что «молодые люди эксплуатируются в российских внешнеполитических целях». По мнению авторов Ежегодника, посольство России в Эстонии не оставляет попыток привлечь молодежь Эстонии к международным проектам, якобы курируемым Кремлем.

«Мы советуем молодым людям держаться подальше от проектов Кремля, даже если они выглядят невинно», — говорится в Ежегоднике. Для непонятливых в тексте добавлено: «Это, в свою очередь, может вызвать проблемы у молодого человека в более позднем возрасте».

В качестве примера такой «работы Кремля и российских спецслужб» приводится XIX-ый Международный фестиваль молодежи и студентов в Сочи. Возмущение составителей Ежегодника вызвал факт встречи делегации эстонской делегации с активистами молодежного общественного движения «Волонтеры победы».

В Ежегоднике КаПо утверждается, что международный фестиваль прошел в сентябре 2017 года, хотя элементарный поиск мероприятия в Google или Yandex позволит выявить грубую ошибку в датировке: мероприятие состоялось на месяц позже — с 14 по 22 октября 2017 года.

Подобные ляпы свойственны большинству Ежегодников КаПо. Так, в одном из них в качестве адреса инфопортала российской националистической организации был ошибочно указан интернет-сайт пивного ресторана в Волгограде, а в другом имена и фамилии участников акции «Бессмертный полк в Таллине» перепутаны. Точные даты событий также не являются сильной стороной брошюры спецслужб Эстонии, претендующей на истину в последней инстанции.

Все эти ляпы и неточности не повышают доверия к Ежегоднику КаПо.