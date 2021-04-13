Киев, , 13:13 — REGNUM 10 млн доз вакцины Pfizer, о поставках которых договорились власти Украины — это абстракция, и «рамочный договор» без конкретных сроков и графика поставок, заявил 13 апреля украинский политический эксперт Александр Зубченко, комментируя ситуацию в стране с вакцинацией.

При этом Зубченко напомнил, что лидер оппозиции Виктор Медведчук еще осенью прошлого года договорился о том, чтобы Украина могла производить вакцину «Спутник V», но посольство США прямым текстом запретило это делать, так что совершенно ясно одно: ни одной ампулы российского «Спутника V» в страну не поступит.

Эксперт подчеркнул, что если бы Украина воспользовалась договоренностями Медведчука, то уже в мае могла бы выпустить первую партию своей вакцины «Спутник V» по российской технологии на заводе «Биолек» в Харькове, и далее ежемесячно производить 600−700 тысяч доз вакцины для своих нужд.

При этом политолог обратил внимание, что Украина импортирует из России многие группы товаров, включая постоянно растущие объемы электроэнергии.

«Не надо было бы пускаться в сомнительные китайские и индийские авантюры. У меня такой вопрос: помните скандал, связанный с контрабандной поставкой запчастей для военной техники ВСУ из России? А электроэнергия из РФ? 10 апреля компания «Укрэнерго» сообщила, что импорт за первый квартал 2021-го превысил показатели прошлого года в 1,9 раз и составляет 100,6 млн киловатт-часов» — привел примеры Зубченко.

При этом, отметил эксперт, российская вакцина для украинской власти — это «другое».

»Для «зеленых» лучше закупать сомнительные препараты по завышенной цене и в мизерных количествах, чем реально пытаться решить проблему. А то, что люди умирают… Да и вообще, американское посольство проблемы украинцев не волнуют, там свои задачи решают», — заключил политический публицист Александр Зубченко.

ИА REGNUM напоминает, что ранее власти Украины заявили, что завершили все лабораторные исследования китайской вакцины CoronaVac и начали процесс доставки препарата в области. Сегодня, 13 апреля, может начаться процесс вакцинации с использованием этой вакцины. Украина получила первую партию CoronaVac в объеме 215 тысяч доз вакцин. Также в Киеве ожидают в ближайшее время поставки вакцины Pfizer — но первая партия составит всего 117 тысяч доз, и как из будут распределять — пока неизвестно.