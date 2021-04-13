Барнаул, 13 апреля 2021, 13:06 — REGNUM «Не думаю, что сейчас в преддверии выборов в Госдуму правительство пойдёт на такую непопулярную меру, как повышение налогов с граждан», — об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Комментируя данные о том, что правительство России в «секретном бункере» обдумывает несколько вариантов восстановления экономики после пандемии, он пояснил:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что восстанавливать экономику России после пандемии правительство намерено за счёт повышения налогов, известил Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства, чиновники готовятся к посланию в высокотехнологичном секретном помещении под землей.
Помимо использования средств Фонда национального благосостояния, рассматривают смягчение бюджетного правила и повышение налогов.