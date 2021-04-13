Барнаул, 13 апреля, 2021, 13:06 — ИА Регнум. «Не думаю, что сейчас в преддверии выборов в Госдуму правительство пойдёт на такую непопулярную меру, как повышение налогов с граждан», — об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Комментируя данные о том, что правительство России в «секретном бункере» обдумывает несколько вариантов восстановления экономики после пандемии, он пояснил:

Квентин Массейс. Сборщики податей (фрагмент). После 1501

«Я в большей степени полагаю и надеюсь, что будет принято решение о более активном использовании средств Фонда национального благосостояния, чего «Справедливая Россия» требует уже долгие годы. А вот после сентябрьских выборов возможно всё — если Единая Россия получит в Госдуме большинство, то в вполне возможно, что силами депутатов одной этой фракции (как это уже было с пенсионной реформой) будут повышены налоги и принят ряд других непопулярных решений для ускорения восстановления экономики».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что восстанавливать экономику России после пандемии правительство намерено за счёт повышения налогов, известил Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства, чиновники готовятся к посланию в высокотехнологичном секретном помещении под землей.

Помимо использования средств Фонда национального благосостояния, рассматривают смягчение бюджетного правила и повышение налогов.