Москва, , 13:09 — REGNUM Людям, которые планировали поехать весной в Турцию лучше поменять планы и отдохнуть в России. Об этом 13 апреля заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Представитель туристической отрасли отметил, что сейчас в России практически нет иностранных туристов. По этой причине инфраструктура и отели, рассчитанные на иностранцев, сейчас пустуют.

«Вся инфраструктура, подготовленная для иностранных туристов, загружена не полностью. Было бы хорошим советом — порядка 500 тыс. человек до 1 июня не смогут поехать в Турцию и Танзанию, поэтому лучше использовать ту инфраструктуру, которая работала для иностранных туристов», — заявил Игнатьев.

Читайте ранее в этом сюжете: Турпоток в Египет в 2020 году упал в четыре раза