Москва, , 13:06 — REGNUM Вопросы профилактики угроз терроризма в Южном федеральном округе стали темой заседания Национального антитеррористического комитета, состоявшегося в Москве 13 апреля под председательством председателя Национального антитеррористического комитета директора ФСБ России Александра Бортникова. Об этом сообщил информационный центр НАК.

На заседании отмечалось, что международные террористические организации продолжают «предпринимать попытки подготовки терактов и диверсий». Отдельно отмечалось, что экстремисты путём идеологической обработки пытаются вовлечь в свои ряды молодых людей, а также приезжающих в Россию граждан.

«С учетом складывающейся обстановки комитетом уделяется особое внимание выработке мер, направленных на повышение эффективности и адресности профилактической работы, прежде всего с молодежью», — отметили в НАК.

В регионах Южного федерального округа также приняты меры по обеспечению безопасности объектов, которые потенциально могут привлечь внимание террористов. В частности, речь идёт о Крымском мосте, а также электросетевом энергомосте между Крымом и Кубанью и магистральном газопроводе «Краснодарский край — Крымский полуостров».

Особое внимание в преддверии курортного сезона уделяется обеспечению надлежащего уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля ФСБ сообщила о задержании двоих граждан России — приверженцев международной террористической организации, планировавших теракт в одном из образовательных учреждений Симферополя.