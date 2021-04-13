Москва, , 13:06 — REGNUM Послание президента РФ Владимира Путина готовится в Кремле, а не в «секретном месте», о котором пишут западные СМИ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается послания, то оно готовится не в секретном месте, оно готовится в Кремле, в процессе подготовки активно участвуют самые разные экспертные подразделения, и в том числе члены кабинета министров, и никакого секрета здесь нет», — сказал Песков.

По его словам, «секретный бункер» напротив Белого дома в Москве через реку, о котором писали журналисты Bloomberg — «это не бункер, это тот самый координационный центр правительства, который располагается в весьма просторном и комфортабельном конференц-зале, который был модифицирован с учетом задач правительственной координации».

Песков подчеркнул, что данное помещение не является секретным, поскольку «там бывает огромное количество экспертов, представители бизнеса, государственная власть, депутаты и так далее».

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что западные СМИ «опять не совсем попали»: «Сегодня именно этот координационный центр посетит глава государства».