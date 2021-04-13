Чебоксары, , 13:05 — REGNUM В Чувашии суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, составив соответственно 44 и 43. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 13 апреля, с начала пандемии в Чувашии официально подтвержден 23 351 случай заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки 43.

Вылечились 21 278 человек, что составляет 91,12%. Из них за последние сутки победили болезнь 44 пациента. В настоящее время диагноз COVID-19 официально поставлен 781 пациенту.

Также в Чувашии умерли ещё пять пациентов с коронавирусом. Всего от COVID-19 в республике скончались 1292 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах всех участников парада Победы планируют протестировать на коронавирус. Ожидается, что в нём примут участие 2 тыс. человек.