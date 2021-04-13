Таллин, , 13:04 — REGNUM

В рамках Международного фестиваля «Джаз над Волгой» в Белой палате Ростовского кремля выступил эстонский исполнитель Тыну Найссоо. Об этом сообщил оргкомитет фестиваля, отметив, что эстонский музыкант получил особый статус специального гостя, так как участвовал в самом первом джазовом фестивале в далеком 1979 году.

Зрителям была предложена соответствующая широкая программа с участием 70-летнего Найсоо в разных форматах.

Более пятидесяти лет Тыну Найссоо создаёт музыку, написал саундтреки к многочисленным фильмам, его произведения звучат в театральных и телевизионных постановках. В музыкальных интерпретациях сочетает принципы классической музыки с различными направлениями джаза. Экспериментирует с музыкальными дискожокеями, играет на различных электрических клавиатурах и синтезаторах Moog.

Будучи настоящим мэтром свободной импровизации и «живой легендой» самобытной эстонской культуры, Тыну Найссоо продолжает активную гастрольную жизнь по всему миру, являясь живым воплощением современного джаза.