Нью-Дели, , 13:06 — REGNUM В марте 2021 года продажи легковых автомобилей увеличились на индийском авторынке более чем в два раза. Об этом сообщает Общество индийских автопроизводителей (SIAM).

Так, в прошлом месяце в Индии было реализовано 290 939 автомобилей. Данные не включают объём продаж компании Tata Motors, которая перестала ежемесячно отправлять информацию о продажах в SIAM.

При этом год назад в марте было продано 135 196 машин. Отмечается, что низкие продажи в марте 2020 года обусловлены ограничительными мерами, введенными в Индии из-за пандемии.

Продажи двухколесных транспортных средств в прошлом месяце в Индии выросли на 73%, до 1 496 806 единиц. Продажи трехколесных транспортных средств за отчетный период увеличились на 15,7%, до 31 930 единиц.

Напомним, в январе 2021 года в Индии было продано 303 тыс. новых автомобилей — на 15% больше, чем в январе 2020 года.

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