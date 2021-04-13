Оренбург, , 13:01 — REGNUM В Оренбурге покупка «умных остановок» может вызвать резонанс. Об этом заявил глава города Владимир Ильиных на совещании в формате видеоконференцсвязи губернатору Денису Паслеру.

Остановки подорожали: 15 новых остановочных комплексов обойдутся примерно в 50 млн рублей. «Я думаю, что будет резонанс», — сказал градоначальник.

«Вы предлагаете не покупать?», — спросил мэра губернатор. На что Ильиных развел руками, отметив, что не знает, как поступать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года покупка и установка «умных остановок» в Оренбурге вызвала резонанс. Горожане посчитали неэффективной и необоснованной трату в 2 млн рублей на одну остановку. Впоследствии оренбуржцы стали замечать, что железные конструкции остановок начинают ржаветь, за состоянием объектов никто не следит, а «умная» начинка не функционирует.

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