Москва, , 13:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин пообщался по телефону со своим коллегой с Филиппин Родриго Дутерте. Об этом 13 апреля рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, разговор уже (состоялся — ред.). Дадим скоро сообщение», — сказал он, отвечая на вопрос о том, планируется ли телефонный разговор лидеров России и Филиппин.

Также Песков уточнил, что, помимо этого, у главы Российского государства на 13 апреля намечено еще несколько телефонных разговоров на международном уровне и «много закрытых встреч отдельных в Кремле».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявления ряда стран об угрозе в лице России являются попытками оправдать свои недружелюбные действия.