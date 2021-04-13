Ростов-на-Дону, , 13:00 — REGNUM В 2021 году власти Ростова-на-Дону планируют приступить к рекультивации полигона твёрдых бытовых отдохов в Северо-Западной промзоне. Свалка включена в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, сообщили ИА REGNUM в городской администрации 13 апреля.

«Следующим шагом является разработка проектно-сметной документации на проведение работ по рекультивации свалки, получение положительного заключения главной государственной экспертизы», — уточнили в мэрии.

Рекультивация войдёт в региональную программу «Охрана окружающей среды», затем заявка от имени правительства Ростовской области будет направлена в Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону ещё в 2020 году был подготовлен предварительный проект рекультивации полигона ТБО в микрорайоне Левенцовский, который эксплуатировался в течение 20 лет. На рекультивацию потребуется несколько миллиардов рублей.

Напомним, что Ростовский областной суд ранее поддержал требование жителей Ростова-на-Дону ликвидировать мусорный полигон, расположенный в приаэродромной зоне в микрорайоне Левенцовский.

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