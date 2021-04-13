Кызыл, , 12:59 — REGNUM Экологические проблемы новый глава Тувы Владислав Ховалыг назвал вторым по значимости в республике. По его словам, в настоящее время подготовлен законопроект об изменения в закон об охране атмосферного воздуха Кызыла, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы хотим по аналогии с Республикой Бурятия внести изменения в наше законодательство по запрету использования автономных котельных на территории г. Кызыла при условии реальной возможности подключения к централизованному теплоснабжению», — отметил он.

Напомним, столица Бурятии Улан-Удэ ранее не раз входила в число наиболее загрязнённых городов страны. Для преодоления проблемы в республике разработали комплексный план по снижению выбросов.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые пункты плана в настоящее время уже осуществляются. Так, Улан-Удэ стал первым в России городом, где запрещено применение твёрдого топлива на автономных котельных. подключённых к центральному теплоснабжению.

Подробнее: В Бурятии разработан план по снижению грязных выбросов в Улан-Удэ