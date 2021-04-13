Казань, , 13:23 — REGNUM В Татарии 26-летний житель Мензелинского района подозревается в покушении на убийство 26-летней жительницы Набережных Челнов. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Вечером 11 апреля в больницу Набережных Челнов была госпитализирована с ножевыми ранениями 26-летняя местная жительница. Следствием установлено, что подозреваемый через интернет познакомился с потерпевшей. Мужчина приехал к квартире женщины и под выдуманным предлогом проник в жилище. Затем подозреваемый воспользовался на кухне холодным оружием и нанес им несколько ударов в грудь и живот потерпевшей, а после скрылся. Удивительно, но в экстренные службы о содеянном сообщил именно он. Позднее мужчина был задержан.

Следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Татарии после развода в марте 2021 года объявила, что ее бывший супруг пытался убить их сына. Сообщить ранее она боялась, так как опасалась за жизнь ребенка.

Читайте также: Жителя Татарии обвиняют в покушении на убийство сына