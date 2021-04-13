Москва, , 12:57 — REGNUM Заявления ряда стран об угрозе в лице России являются попытками оправдать свои недружелюбные действия. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Любые рассуждения сейчас о том, что Россия — это угроза, на эту угрозу нужно отвечать и тому подобное, — это не что иное, как попытки создать какую-то эфемерную угрозу, чтобы с помощью нее оправдать свои недружелюбные действия», — сказал Песков.

Ранее в США не исключили введения нового пакета санкций в отношении РФ.