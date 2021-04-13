Москва, , 12:57 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предостерег от преждевременных заявлений об окончании пандемии в РФ. Об этом он заявил журналистам 13 апреля.

По его словам, рабочая поездка президента России Владимира Путина в Саратовскую область не является сигналом приближающегося окончания пандемии. «Пандемия не кончилась, здесь нечего сигнализировать», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что в соседних странах наблюдается обострение ситуации с коронавирусом. «В России она спокойнее, чем у наших соседей. Но было бы неверно говорить о том, что пандемия окончена», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля Владимир Путин посетил Энгельс в Саратовской области. Он возложил цветы к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину и посетил парк покорителей космоса.