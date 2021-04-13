Махачкала, , 12:55 — REGNUM В Дагестан поставлена первая партия вакцины против коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским научным центром «Вектор». Всего республика получила 1620 доз препарата.

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«Первую партию вакцины «ЭпиВакКорона» привезли в Дагестан в объеме 1620 комплектов. Вместе со «Спутником V» этот препарат теперь будет широко использоваться в прививочной кампании против коронавируса», — приводит слова министр здравоохранения Татьяны Беляевой пресс-служба ведомства.

Ранее в Дагестан поступило 63 392 дозы вакцины «Гам-Ковид-Вак». К 13 апреля число привитых в регионе составило 45 507 человек, что составляет 5,8% от всего запланированного количества.

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