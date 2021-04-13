Москва, , 12:54 — REGNUM В Москве на 22% вырос объём экспорта продукции, сообщил 13 апреля глава департамента предпринимательства и инновационного развития города столицы Алексей Фурсин.

В январе 2021 года компании Москвы продали за рубеж товаров на 2,5 млрд долларов.

«Объём столичного экспорта вырос на 22% и в абсолютном значении достиг 2,5 млрд долларов США, из которых на готовую продукцию пришлось 27%, или 664 млн долларов США», — приводит слова Фурсина сайт мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что рост экспорта транспортных средств и комплектующих вырос на 108%, неметаллических материалов и изделий — на 53%, медицинских товаров — на 42%. Основными покупателями московской продукции стали Великобритания, США, а также Казахстан и Белоруссия. В десятке импортёров оказалась Индия, ранее занимавшая лишь 17-е место.