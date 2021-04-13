Москва, , 12:54 — REGNUM Благодаря некоторому затишью на геополитическом фронте рубль предпринимает попытки коррекции от недавних минимумов, установленных на прошлой неделе, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«После небольшого подъема 12 апреля, российская валюта 13 апреля продолжает продавливать доллар под отметку 77 руб., хотя результаты пока не впечатляют. Евро тем временем метит на 91,50 руб., но тоже не торопится развивать нисходящий импульс.

Отсутствие новостей на тему санкций и геополитических конфликтов в целом дает нашей валюте некоторую передышку. При этом напряженность сохраняется, что не предполагает более уверенного и существенного роста курса рубля.

Более того, на рынке нефти сохраняется неопределенность, а риски, несмотря на текущие попытки роста, по-прежнему смещены в южном направлении из-за увеличения добычи ОПЕК+ в сочетании с третьей волной пандемии.

В ближайшей перспективе расстановку сил в паре доллар/рубль способна поменять статистика по инфляции в США.

Если цифры превысят прогнозы, американская валюта пойдет вверх по всему спектру рынка вслед за доходностью десятилетних трежерис, которая растет с вечера 12 апреля в ожидании сильных данных по потребительским ценам.

При таком сценарии котировки пары могут с легкостью вернуться к цели на уровне 77,60 руб. Пара евро/рубль по-прежнему нацелена на отметку 92 руб., хотя на данный момент ее уверенный пробой маловероятен», — считает эксперт.

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