Москва, , 12:52 — REGNUM В ходе совещания на тему космоса президент РФ Владимир Путин затронул с участниками мероприятия проблему долговечности работы Международной космической станции и поиск решения данной проблемы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, говорилось на совещании о том, что МКС и наш отечественный сегмент не вечны, конструкция устает со временем, и рано или поздно потребуется принимать окончательное решение», — сказал Песков.

По его словам, целесообразность продолжения такой работы и проработки данного вопроса «действительно была вчера акцентирована в ходе совещания».