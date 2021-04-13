Вена, 13 апреля 2021, 12:52 — REGNUM Представители государств — участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обсудят военную активность России на границе с Украиной. Об этом 13 апреля сообщило председательство Швеции в ОБСЕ.
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Уточняется, что эта встреча была запрошена Украиной в соответствии с Венским документом ОБСЕ «в связи с необычной военной активностью России».
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Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта главнокомандующий вооружённых сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к учениям «Запад-2021» наращивает войска вдоль границы с Украиной.
В апреле в ходе виртуальной встречи представители военных ведомств США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании в очередной раз пообещали помощь Украине в случае «российской агрессии». Страны подтвердили свою приверженность обеспечению подготовки и поддержки для наращивания потенциала вооружённых сил Украины для сохранения территориальной целостности страны и дальнейшего прогресса в направлении оперативной совместимости с силами НАТО.