Вена, , 12:52 — REGNUM Представители государств — участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обсудят военную активность России на границе с Украиной. Об этом 13 апреля сообщило председательство Швеции в ОБСЕ.

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«Совместное специальное заседание постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ пройдёт под председательством Швеции и Армении 14 апреля», — говорится в сообщении организации в Twitter.

Уточняется, что эта встреча была запрошена Украиной в соответствии с Венским документом ОБСЕ «в связи с необычной военной активностью России».

«Венский документ — это ключ к нашей общей безопасности», — подчеркнули в представительстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта главнокомандующий вооружённых сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к учениям «Запад-2021» наращивает войска вдоль границы с Украиной.

В апреле в ходе виртуальной встречи представители военных ведомств США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании в очередной раз пообещали помощь Украине в случае «российской агрессии». Страны подтвердили свою приверженность обеспечению подготовки и поддержки для наращивания потенциала вооружённых сил Украины для сохранения территориальной целостности страны и дальнейшего прогресса в направлении оперативной совместимости с силами НАТО.