Минск, , 12:51 — REGNUM Следственный изолятор КГБ Белоруссии пополнился новым арестантом — русофобом и лидером праворадикальной националистической «Партии Белорусского народного фронта». Григорий Костусёв был задержан 12 апреля.

Пока не ясно, в чём именно обвиняют лидера «Партии БНФ». Родственники русофоба подтвердили националистическим изданиям факт его задержания и нынешнего местонахождения.

«Партия БНФ» была создана в 1993 году на базе националистического движения «Белорусский народный фронт». В 1999 году в партии произошёл раскол — из неё выделилась «Консервативно-христианская партия БНФ» (лидер — Зенон Позняк).

Обе партии регулярно и по согласованию с властями Белоруссии проводят резонансные русофобские акции. В последние годы на них в двухмиллионном Минске собирается менее полутысячи участников. Косвенно это свидетельствует о непопулярности идей «БНФ» и отсутствия как у «П БНФ», так и «КХП БНФ» минимальной численности для госрегистрации.

Костусёв руководит «Партией БНФ» с 2017 года. До этого он трудоустроился в России и декларировал доходы в российских рублях.

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