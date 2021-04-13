Москва, , 12:50 — REGNUM Запад враждебно относится к России и может ограничить использование здесь таких платёжных систем, как Visa и Mastercard. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 13 апреля журналистам.

В тех или иных формах ограничения против России применяет целый ряд государств, отметил он. Процесс этот непредсказуем, ограничения возможны в любых формах.

«Исключать нельзя ничего», — ответил Песков на вопрос о риске принудительного отключения России от систем Visa и Mastercard.

Он добавил, что российская платёжная система «Мир» уже достаточно окрепла. Есть страны, в которых ей можно пользоваться, а со временем она без сомнения будет распространена по всему миру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва активно работает над отказом от доллара и подконтрольных Западу платёжных систем.

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