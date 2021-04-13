Астрахань, , 12:50 — REGNUM В Астраханской области 13 апреля подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 31 тыс. 719 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 359 человек.

За весь период 697 человек скончались. Коэффициент распространения инфекции составил 1,01.