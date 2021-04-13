Сеул, , 12:51 — REGNUM Южная Корея окажет гуманитарную помощь жителям Восточного Тимора, пострадавшим от наводнений, вызванных тропическим циклоном Сероя. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, на оказание помощи власти страны выделят $100 тыс.

Сообщается, что из-за наводнений в Восточном Тиморе погибли 36 человек, ещё 11 человек числятся пропавшими без вести. В общей сложности пострадали порядка 13 тыс. человек, более 2000 домов повреждены или затоплены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Южной Кореи сообщал о том, что правительство намерено оказать помощь сирийским беженцам.

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