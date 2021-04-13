Москва, 13 апреля 2021, 12:49 — REGNUM Ограничение авиасообщения с Турцией не имеет какой-либо политической подоплёки. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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«Нет, не имеет [политической подоплёки]», — сказал Песков.
По его словам, ситуация с ограничением на полёты в Турцию носит исключительно эпидемиологический характер и связана «с достаточно резкой вспышкой заболеваемости» на турецкой территории.