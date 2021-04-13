Воронеж, , 12:49 — REGNUM Следственные органы начали проверку по факту нарушения прав мужчины-инвалида в Воронеже, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт.

По предварительным данным, инвалид-колясочник не может добиться установки электрического подъемника в многоквартирном доме. Последние три года мужчина лишён возможности покидать своё жилище. После многократных обращений, инвалид добился выделения бюджетных средств на обустройство электрического подъемника в многоквартирном доме, где он проживает. Но работы по установке подъёмника до сих пор не начаты.

Следователи намерены установить все обстоятельства, дать правовую оценку ситуации. Будет опрошен заявитель, представители местных органов власти, управляющей компании, истребована и изучена соответствующая документация, в том числе регламентирующая организацию межведомственного взаимодействия в данной сфере, проведены иные проверочные мероприятия. По результатам будет принято процессуальное решение.