Кабул, , 12:46 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 828 км к юго-западу от Алма-Аты. Об этом сообщили 13 апреля в Сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета науки при минобрануки Казахстана.

Подземные толчки зарегистрированы 13 апреля в 11:42 (8:42 мск). Сведения об ощутимости на территории Казахстана не поступали. Ближайший населенный пункт — город Хорог на территории Таджикистана в 45 км на северо-востоке от эпицентра.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля в 7:28 мск на севере Афганистана произошло землетрясение магнитудой 4,5. Подземные толчки ощутили жители узбекистанского Термеза.

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