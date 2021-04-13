Баку, , 12:50 — REGNUM В Баку надеются на то, что Минская группа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) представит свои предложения по налаживанию мира в регионе. Об этом 13 апреля заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество» в Баку.

«Я думаю, есть области, в которых они (Минская группа ОБСЕ) могли бы сыграть свою роль в том, что касается постконфликтной ситуации. Не как группа, которая помогает разрешить конфликт, — конфликт уже разрешен», — сказал он.

Также Алиев добавил, что в случае, если Армения будет рассматривать вопрос о мирном соглашении с Азербайджаном, может появиться много возможностей для деятельности международных игроков — «в том, что касается демаркации, делимитации, взаимодействия».

«Я надеюсь, они (представители Минской группы ОБСЕ) вскоре приедут к нам с некоторыми предложениями, и мы очень внимательно изучим эти предложения», — уточнил азербайджанский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев, что у Азербайджана нет территориальных претензий ни к какой из стран, включая Армению.