Москва, , 12:45 — REGNUM Ограничения в отношении России используются многими государствами. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы можем с уверенностью констатировать одно — что в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целыми рядами государств», — сказал Песков, комментируя возможность отключения России от платёжных систем Visa и MasterCard.

По его словам, такие ограничения проявляются в совершенно разнообразных формах, что является «достаточно непредсказуемым процессом», и в этой связи в рамках указанного процесса, «учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего».