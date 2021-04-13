Оренбург, , 12:45 — REGNUM В Оренбургской области выявлено 82 новых случая заражения коронавирусом, что на один меньше предыдущего суточного показателя. Факты зафиксированы в 21 муниципальном образовании, сообщает 13 апреля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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В Оренбурге за сутки выявлено 30 заражений и 17 548 — с конца марта 2020 года.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 41 094 носителя коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 2096,72 случая заболевания.

Излечились от коронавирусной инфекции 37 364 оренбуржца, в том числе 61 — за последние сутки. По причине COVID-19 умерли 778 человек. За последние сутки подтверждено пять смертей.

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