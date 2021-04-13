Москва, , 14:00 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил ослабление США в связи с их позицией о космонавте Юрии Гагарине, передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля.

«Тема космоса в нынешней ситуации приобретает огромное значение, в том числе политическое. Сильные признают победу конкурентов, а слабые будут замалчивать. США слабыми не назовешь, значит, они слабеющие», — заявил Володин.

«Мы вступаем в ту фазу развития, когда Россия должна занять подобающее место, а кому-то придется подвинуться», — отметил спикер Госдумы.

Накануне Госдеп США опубликовал в соцсетях поздравление с Международным днем полета человека в космос, не упомянув в нем советского космонавта. 12 апреля Госдеп США выложил поздравление с Международным днём полёта человека в космос.

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