Екатеринбург, , 12:48 — REGNUM ОАО «Жировой комбинат» (производит майонез ЕЖК «Провансаль») понесло убытки в 2020 году. Данные размещены на портале Seldon.

Майонез. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Компания ушла в минус на 664.7 млн рублей. Выручка предприятия несколько выросла по сравнению с 2019 годом до 46,4 млрд рублей.

2019 год комбинат закончил с прибылью в 351 млн рублей, 2018 год — 500 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что оказывать экономическую помощь нужно напрямую тем компаниям, которые сохраняют занятость, и лишившимся работы.

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