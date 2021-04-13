Москва, , 12:43 — REGNUM В 2020 году из-за пандемии коронавируса туристический поток в Египет по сравнению с 2019 годом упал почти в четыре раза до 3,5 млн. человек, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

С начала 2021 года Египет посетили 500 тыс. интуристов. Загрузка курортных отелей в январе составила 25%, в феврале — 30%, в марте — 45%. При этом в отелях установлен предел вместимости до 50%.

Доходы туротрасли из-за пандемии в 2020 году упали на 70%. В АТОР отметили, что Египет очень нуждается в туристах. Туризм составляет до 15% ВВП страны.

Как сообщало ИА REGNUM, Росавиация не дала российским перевозчикам допуски на регулярные и чартерные рейсы в курортные города Египта — Хургаду и Шарм-эль-Шейх

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