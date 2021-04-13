Челябинск, , 12:42 — REGNUM Массовая гибель рыбы в озере Касарги Челябинской области могла произойти из-за дефицита в воде кислорода. Об этом сообщил журналистам замглавы регионального минэкологии Виталий Безруков.

Также, по его мнению, причинами замора рыбы могли стать сильное промерзание водоёма зимой и небольшая глубина. Безоруков добавил, что таких ситуаций можно избежать. Для этого арендаторам водоёмов нужно принимать меры к насыщению воды кислородом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Рыбацкий комитет» распространил информацию о том, что в озере массово погибла рыба. В организации также добавили, что с начала весны это уже пятое озеро, в котором отмечен массовый замор.

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