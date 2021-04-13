Лондон, , 12:45 — REGNUM Британская автомобилестроительная компания Bentley Motors Ltd. представила гоночное купе Continental GT3 Pikes Peak. Снимки с автомобилем распространила пресс-служба автопроизводителя.

Спорткар Continental GT3 Pikes Peak Пресс-служба Bentley

Новинка 27 июня 2021 года примет участие в соревнованиях по скоростному подъёму на холм.

Автопроизводитель называет эту модель «самым экстремальным вариантом дорожного Bentley в истории». Модель получила развитый аэродинамический обвес, который включает в себя большой сплиттер и огромное антикрыло на корме.

Под капотом автомобиля функционирует модернизированный четырёхлитровый битопливный V8 от дорожного купе Bentley Continental GT V8. Какая будет максимальная мощность доработанного «движка», в компании пока не сообщают.

Ранее компания Mulliner (принадлежит Bentley) представила модель Bentayga Hybrid, созданную по индивидуальному заказу. Авто покрашено в особый оттенок Cumbrian Green с частицами янтаря и золота. Ранее он уже был использован на кузове концепта EXP 10 Speed 6.

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