Тамбов, , 12:40 — REGNUM В Тамбовской области 13 апреля подтверждено 76 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на один меньше, чем было выявлено сутками ранее.

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Всего в области были зарегистрированы 30 тыс. 496 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 27 тыс. 811 пациентов, в том числе 64 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 436 человек.