Санкт-Петербург, , 12:44 — REGNUM В деле о развратных действиях по отношению к несовершеннолетним мальчикам со стороны Никиты С. — актера культового сериала «Улицы разбитых фонарей», а также других детективных сериалов, появились новые эпизоды. Мужчину задержали в Петербурге уже второй раз за текущий год. Об этом 13 апреля сообщает издание «Фонтанка».

Как информировало ИА REGNUM, в январе 2021 года 62-летний Никита С. уже был задержан по подозрению в развратных действиях в отношении 15-летнего мальчика. После чего мужчина был отпущен под подписку о невыезде. На этот раз он снова задержан, после того как в правоохранительные органы с заявлением обратились еще двое потерпевших.

По данным издания, семиклассник из Московского района Петербурга рассказал, что в сентябре 2020 года этот мужчина якобы просил его обнажиться и трогал за половой орган. Еще один заявитель — 17-летний студент одного из петербургских колледжей рассказал, что в октябре 2019 года мужчина производил с ним те же развратные действия.

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