Берлин, , 12:39 — REGNUM Германская природоохранная организация потребовала отменить разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» в водах ФРГ. Об этом говорится в распространённом 13 апреля сообщении организации «Дойче умвельтхильфе» (Deutsche Umwelthilfe, DUH).

DUH подала иск в административный суд Гамбурга. Он направлен против разрешения на строительство газопровода, которое ранее выдало Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH).

В сообщении DUH говорится, что в настоящее время строительные работы в германских водах невозможны.

Иск экологов касается работ по укладке труб в исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море. Это участок длиной 16,5 км. В январе экологи уже оспаривали разрешение, выданное BSH, но тогда регулятор сослался на заключение экспертов о том, что строительство не угрожает морской флоре и фауне. Теперь экологи утверждают, что в прежних решениях не был в достаточной мере учтён климатический аспект.