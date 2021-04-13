Москва, , 12:38 — REGNUM Известие о признании неконституционной статьи Уголовного кодекса РФ о побоях, совершенных административно наказанным лицом, не слишком впечатляет председателя Московской коллегии адвокатов Викторию Данильченко. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM она пояснила:

«Проблему домашнего насилия в наше стране признают на самом высоком уровне — то Верховный суд призывает отменить институт частного обвинения в делах по домашнему насилию, то теперь Конституционный суд признает неконституционной статью Уголовного кодекса (УК) о побоях, совершенных административно наказанным лицом (ст. 116.1 УК).

В очередной раз мы сталкиваемся с тем, что вместо начала решительной борьбы с домашним насилием в России, а именно принятием закона, который пылится на полках Госдумы, мы наблюдаем «замазывание» дыр в законах постфактум. Опять-таки в одном месте устранили прореху, но в других продолжат сочиться проблемы.

По факту в нашем законодательстве отсутствуют какие-либо правовые инструменты, позволяющие эту проблему зарубить на корню: тогда, когда факт насилия ещё даже не состоялся. А ведь этих инструментов очень много, и большинство из них прописаны в проекте закона о профилактике домашнего насилия, который так и не принят. Это и охранные ордера, которые успешно применяются во многих странах мира, запрещающие насильнику приближаться к жертве, если есть риск повторного нарушения её прав и свобод.

Речь идёт и о постоянном повышении квалификации сотрудников полиции и других органов, которые ежедневно в своей работе сталкиваются с домашним насилием. У них нередко не хватает опыта, психологических знаний и других навыков, и они не всегда знают, как это решить. Есть очень много инструментов, которые позволят решить проблему и во многих случаях предотвратить факт совершения насилия».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля Конституционный суд России выпустил постановление, которое исправило юридический парадокс, когда человек, трижды избивший свою жертву без последствий для здоровья, может в третий раз отделаться штрафом. Статья Уголовного кодекса о побоях, совершенных административно наказанным лицом (ст. 116.1 УК), признана неконституционной.