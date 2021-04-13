Владимир, , 12:38 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 13 апреля зарегистрировано 1042 летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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За последние сутки были подтверждены восемь смертей пациентов с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 28 тыс. 60 человек.

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