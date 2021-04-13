Москва, , 12:38 — REGNUM По состоянию на данный момент в Кремле не получали запроса от администрации президента Украины Владимира Зеленского на телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По состоянию на сейчас я могу сказать, что за последние дни никаких запросов не было», — сказал Песков.

При этом он не исключил, что по дипломатическим каналам такие запросы со стороны Украины ещё не дошли в Кремль.