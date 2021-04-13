Сеул, , 12:43 — REGNUM Правительство Южной Кореи наградило командующего Индо-Тихоокеанским командованием вооружённых сил США адмирала Филипа Дэвидсона, который вскоре уйдёт в отставку, орденом за заслуги в деле национальной обороны (Order of National Security Merit). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства обороны.

По их словам, медаль представителю США вручил министр обороны Южной Кореи Со Ук.

На торжественном мероприятии также присутствовал глава Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи Вон Ин Чхоль и командующий силами США в Южной Корее Роберт Абрамс.

В министерстве отметили, что Дэвидсон, вступивший в должность в мае 2018 года, внёс большой вклад в поддержку дипломатических усилий по денуклеаризации и установлению мира на Корейском полуострове.

Отмечается, что входе визита в Южную Корею Филипп Дэвидсон провёл встречи с высокопоставленными военными должностными лицами, включая министра обороны и главу Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи.