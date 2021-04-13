Джакарта, , 12:35 — REGNUM Агентство по надзору за продуктами и лекарствами Индонезии надеется, что к концу 2021 года начнётся массовое производство индонезийской вакцины от коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

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«Мы надеемся, что к концу 2021 года страна сможет производить индонезийскую вакцину», — заявили в агентстве по надзору за продуктами и лекарствами Индонезии.

Индонезийская вакцина от коронавируса сейчас находится на стадии доклинических испытаний или испытаний на животных. Доклинические испытания будут завершены примерно в октябре 2021 года, чтобы ее можно было произвести к концу 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии подчеркнуло, что вакцинация против COVID-19 распространится только на дипломатов и международные организации.

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